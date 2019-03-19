Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населенияРИА Новости 12:03

Ведомство перейдет на новую методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, объявил его руководитель Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата.

с чего всё началось

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас. Он подчеркнул, что Росстат продолжит работать над совершенствованием методики по расчету денежных доходов.

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