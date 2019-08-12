Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%ТАСС 09:06
ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата. Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
Обновлено в 06:49
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%
В январе-июле 2019 авиакомпании перевезли 71,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Пассажирооборот увеличился до 180 млрд пассажирокилометров (+13,6 %).
Обновлено в 09:03
Происшествия
Суд перевел под домашний арест экс-замминистра Пирумова
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Еськов рассудит «Брагу» и «Бреннбю»
Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Брагой" и "Бреннбю" обслужит российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Красноярске горит склад на площади 2500 квадратных метров
В Красноярске произошёл пожар на складе. В настоящий момент площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 08:56
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Происшествия
В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода
В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Общество
Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции
В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, в Московской область — эко-акция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!»
Обновлено в 10:27
Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов
Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
Обновлено в 09:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество
В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»
Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Общество
«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ
Обновлено в 02:08