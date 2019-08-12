ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата. Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

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