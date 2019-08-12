Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%ТАСС 09:06
ВВП России во втором квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая предварительная оценка содержится в материалах Росстата. Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Погибших сотрудников «Росатома» представили к госнаградам
Погибших при взрыве на военном полигоне сотрудников "Росатома" представили к высоким государственным наградам.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.
Обновлено в 09:09
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Футбол
Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи».
Обновлено в 08:42
Футбол
Тил и Ларссон дебютировали за «Спартак», Шюррле впервые в старте
Обновлено вчера в 14:30
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не отразился на цене московских новостроек
Переход строительной отрасли на новую схему работы с использованием эскроу-счетов не привел к значительному росту цен на жилье.
Обновлено в 04:47
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDOS-атаке
Обновлено в 08:17
Общество
Финалисток конкурса «Миссис Россия» затравили за внешность
Пользователи социальных сетей не одобрили выбор жюри конкурса «Миссис Россия-2019».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
«Белые хакеры» устроили соревнования по взлому автомобилей
На конференции о безопасности хакеры попробовали свои силы во взломе блоков управления автомобилями в попытке захватить управление функциями бортового компьютера.
Обновлено в 08:32
Экономика
В России уменьшилось число госкомпаний
«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:32
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа
Министр обороны посетит ряд заводов и заслушает доклады руководителей предприятий и командования ЦВО Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, министр проинспектирует ряд предприятий ОПК, сообщается в релизе.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма
В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52