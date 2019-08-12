Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%РБК 09:08
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:09, Вашингтон
Армия и оружие
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Обновлено в 12:02
Футбол
«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового
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Обновлено в 10:43
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Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home.
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