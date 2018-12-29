Экономика
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 24 декабря инфляция выросла до 4,2%. Показатель превысил прогнозы Минэкономики. Согласно мнению экспертов, зарплаты россиян вырастут, но реальные доходы — нет.
Коммерсантъ06:33
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Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Националиста Тесака посадили на 10 лет
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о потенциальном инвесторе из США
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что американский инвестор хочет вложить средства в украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:00
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Адвокат Мамаева опроверг подачу заявления против избитого водителя
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о том, что футболист Павел Мамаев написал заявление в полицию об избиении его водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:13
Экономика
Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины
Объем ввоза санкционных товаров из Украины, дополнительно запрещенных 29 декабря к импорту в Россию, составит в 2018 году около 510 миллионов долларов.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Россия начала создавать самолет на замену «Руслану»
Главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов рассказал, что в России создают самолет на замену Ан-124 "Руслан".
Обновлено в 07:23
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда в январе
«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на людей
Уголовное дело возбуждено в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю по факту ЧП в поселке Многовершинном Николаевского района, где произошел сход лавины.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров
Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Футбол
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
Обновлено в 08:42
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Обновлено в 05:53
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Футбол
Кикнадзе назначен генеральным директором ФК «Локомотив»
Футбольный клуб «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Геркусом.
Обновлено в 07:27
Общество
Во Франции пройдут новые акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 01:30
Музыка
Умер автор знаменитой песни Killing Me Softly
Обновлено в 07:33
Происшествия
В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими
На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
Обновлено в 04:11
Недвижимость
Мутко оценил рост цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Рост цен на недвижимость при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах составит минимум 8%, спрогнозировал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающими праздниками
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Обновлено в 05:07
Политика
В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова
Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Лавров назвал переговоры России и Турции по Сирии полезными
Переговоры Россия - Турция по Сирии на высоком уровне были полезными, обсуждались борьба с терроризмом, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.
Обновлено в 07:15
Спорт
Сучилов и Цветков вошли в состав сборной России на январские этапы КМ
Семен Сучилов и Максим Цветков включены в состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в январе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 06:10
Политика
ФСБ завершила строительство заграждения на границе с Украиной в Крыму
В Крыму закончили работы по строительству заграждения на границе с Украиной.
Обновлено вчера в 01:31