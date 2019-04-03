Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Читать в источнике
Оценить846
Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСлово и Дело вчера в 06:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков призвал Росстат разъяснить данные о финансовых возможностях россиян
RT на русскомвчера в 05:41
В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей
Псковская Лента Новостейвчера в 05:27
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР
Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Бешеная лиса посадила Мирный на карантин
Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Андрей Разин упомянул непонимании с Аллой Пугачевой и любви к ней
«Хочу отметить, что, при всём нашем непонимании в последние годы, я всегда её любил, всегда её уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны», - сказал продюсер.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни
Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО
Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено вчера в 21:24
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 12:19
Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Зеленые карточки СНИЛС уходят в прошлое
Минтруд России дал разъяснения о порядке оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в связи с принятыми на днях поправками в законодательство.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14