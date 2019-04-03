Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21

Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

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Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

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