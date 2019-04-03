Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21

Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Происшествия Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Происшествия Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".

Театры Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.

Футбол Пеле госпитализировали в Париже Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

Происшествия С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши» Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.

Общество В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.

Общество Более 500 пар поженятся в Москве накануне Красной горки В Москве в первую субботу мая накануне православного праздника Красная горка сыграют свадьбы более 500 пар, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Происшествия В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Технологии Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

Футбол Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали» Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Происшествия В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.

Происшествия СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.

Политика Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.

Единоборства Конор Макгрегор передумал уходить Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.

Происшествия В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.