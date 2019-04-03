Экономика

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувьLenta.ru вчера в 13:21

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
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Дмитрий Песков
Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57

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Как понимать данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

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