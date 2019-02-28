Экономика
Росстат повысил оценку урожая зерна до 113 млн тонн в 2018 годуRT на русском вчера в 07:02
Федеральная служба государственной статистики повысила оценку урожая зерна в России до 113,255 млн тонн в 2018 году.
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Росстат уточнил данные сбора зерна в РФ в 2018 г - 113,2 млн т, пшеницы - 72,1 млн т
Financial Oneвчера в 05:07
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Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.
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В Ханты-Мансийском автономном округе задержали боевиков, которые готовили серию терактов, а также убийства полицейских.
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В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек
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Космос
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Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
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Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.
Обновлено в 00:16
Политика
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Политика
Жириновский заявил о существовании в Москве квартир за 1–1,5 млн рублей
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы в январе 2019 года составила 206,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили ранее риелторы.
Обновлено 25 февраля в 07:07
Транспорт
С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
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Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
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Армия и оружие
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Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США.
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Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.
Обновлено в 03:11
Общество
На Урале в школьной столовой выдали компот с червями
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Москве во время оформления ДТП погиб сотрудник ГИБДД
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, четверо пострадали в пятницу при столкновении легковых автомобилей в Самарской области.
Обновлено в 03:10
Политика
Жители ДНР сделают «Орден Иуды» для Порошенко из осколков снарядов
Свыше 100 килограммов осколков от артиллерийских снарядов собрано в городах и районах ДНР для изготовления «Ордена Иуды», предназначенного для президента Украины Порошенко.
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Политика
Бастрыкин: СК уже возбудил 307 дел о преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил уже 307 уголовных дел о преступлениях против мирного населения на востоке Украины.
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Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
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Общество
Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.
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В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации
В ходе выступления на форуме в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов назвал сокращение населения страны угрозой национальной безопасности, которая в целом ставит под вопрос существование украинской нации.
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Экономика
В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США
До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.
Обновлено вчера в 23:00