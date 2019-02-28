Экономика
Росстат повысил оценку урожая зерна до 113 млн тонн в 2018 годуRT на русском вчера в 07:02
Федеральная служба государственной статистики повысила оценку урожая зерна в России до 113,255 млн тонн в 2018 году.
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Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Общество
Минтруд назвал регионы России с самой высокой безработицей
Минтруд назвал российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году
Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Политика
Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Обновлено в 05:58
Интернет
В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут обезопасить смартфон от программ, способных шпионить за пользователем.
Обновлено в 06:08
Политика
Дом Скрипаля и окрестности признали безопасными для проживания
Дом Скрипаля на улице Кристи Миллер Роуд в Солсбери и еще 11 потенциально опасных объектов были признаны безопасными.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба
Обновлено в 04:20
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Общество
Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» и спирта Royal в Россию
С начала 1990-х оба занимались импортом сантехники и счетчиков купюр, участвовали с схемах поставки в Россию голландского спирта Royal, рассказывали Гольдштейн и Любович Forbes в 2008 году.
Обновлено в 06:44
Политика
Мэр Львова снял свою кандидатуру с выборов президента Украины
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявил 1 марта, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины.
Обновлено в 07:11
Финансы
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
Обновлено в 06:27
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В ХМАО задержали боевиков, планировавших серию терактов
Подразделениями по противодействию экстремизму МВД России в содействии с управлением ФСБ России по ХМАО - Югре задержали членов террористической ячейки.
Обновлено в 03:20
Общество
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Обновлено в 05:52
Политика
Лукашенко назвал будущего президента Украины
Лукашенко полагает, что действующий украинский президент одержит победу во втором туре голосования, куда с ним выйдет, скорее всего, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:28
Спорт
РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля.
Обновлено в 06:04
Авто
Компания Tesla закроет магазины и снизит стоимость на Model 3
Как поясняет пресс-служба компании, такое решение позволит производителю, который на данный момент испытывает финансовые трудности, снизить розничную стоимость своих электрокаров и расширить сеть сервисных центров.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией
Последние недели предвыборный рейтинг возглавляет Зеленский, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 01:59
Экономика
ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплат
Годовой прирост реальной заработной платы в РФ в январе замедлился до минимума с середины 2016 года - до 0,2%, так как ускорилась инфляция, а зарплаты работников соцсферы и культуры приблизились к целевым значениям по "майским указам", тем самым замедлив прирост, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Экономика".
Обновлено в 04:51
Происшествия
Количество зараженных паразитами ульяновских курсантов выросло вдвое
В Ульяновской области количество курсантов, которые заразились эхинококкозом (черви-паразиты, проникающие в легкие, мышцы и мозг), увеличилось в два раза, с 26 до 49 человек.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Российская армия в ближайшее время получит ЗРС С-500
На вооружение российской армии скоро поступят новейшие зенитные ракетные системы С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 00:58
Экономика
Долги за ЖКХ на Украине установили абсолютный рекорд
Долги населения за услуги ЖКХ на Украине установили абсолютный рекорд с момента введения национальной валюты в 1996 году.
Обновлено в 07:08
Автоспорт
Феттель обновил рекорд предсезонных тестов, Квят — третий
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» установил обновил рекорд предсезонки, проехав круг за 1.16,221 секунды.
Обновлено в 07:07
Экономика
В России вступила в силу цифровая маркировка сигарет
С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий, которая призвана повысить прозрачность рынка и сократить доля контрафактной продукции.
Обновлено вчера в 22:05