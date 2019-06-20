Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ 09:56
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Здоровье
Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения
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Футбол
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Политика
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Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
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Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
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Обновлено в 08:21
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Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Памятную табличку в честь визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына установили во Владивостоке напротив другой мемориальной доски в честь предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщает приморское региональное отделение "Единой России".
Обновлено в 21:12
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
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Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»
Обновлено в 19:54
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
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Хоккей
Кэллахэн может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Форвард "Тампы-Бэй" Райан Кэллахэн, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру в связи с проблемами со здоровьем.
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Футбол
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Авто
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Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
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