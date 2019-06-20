Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ вчера в 09:56
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доходы россиян упали в I квартале на 2,3%, рост зарплат замедлился, долги по зарплате увеличились
Вести.Финансвчера в 09:20
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Происшествия
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
Обновлено в 04:05
Наука
Нейросеть научили убирать ананасы с пиццы
Американские разработчики представили pizzaGAN — алгоритм, который умеет пошагово рисовать изображение пиццы, добавляя или убирая отдельные ингредиенты (в том числе может убрать с пиццы спорные кусочки ананаса).
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием
Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
Обновлено в 05:12
Футбол
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.
Обновлено в 05:30
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Общество
Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах.
Обновлено в 04:55
Политика
Президент Грузии прервала визит в Минск из-за беспорядков в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала утром в пятницу свой визит в Белоруссию и досрочно возвращается в Тбилиси.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Рябков: США балансируют на грани войны с Ираном
США и Иран балансируют на грани войны, ситуация крайне опасная.
Обновлено в 04:07
Экономика
ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю
Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Технологии
FTC возражает против предоставления Qualcomm документации Apple в антимонопольном процессе
Федеральная торговая комиссия США (FTC) в четверг выступила против удовлетворения запроса чипмейкера Qualcomm о предоставлении ему внутренней документации Apple в рамках антимонопольного процесса.
Обновлено в 05:34
Спорт
Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог
Обновлено в 04:21
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу
Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
Володин прокомментировал ситуацию в Грузии
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07