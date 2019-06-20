Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ вчера в 09:56
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
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Доходы россиян упали в I квартале на 2,3%, рост зарплат замедлился, долги по зарплате увеличились
Вести.Финансвчера в 09:20
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Обновлено вчера в 14:36
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Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием
Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
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