Экономика

Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ вчера в 09:56

Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
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Частное потребление стабилизировалось

Коммерсантъвчера в 19:20

Росстат: реальные зарплаты в мае выросли на 2,8%

News.ruвчера в 09:37

Путин: реальные зарплаты в России в мае выросли на 2,8%

Банки.рувчера в 05:46

Доходы россиян упали в I квартале на 2,3%, рост зарплат замедлился, долги по зарплате увеличились

Вести.Финансвчера в 09:20

В мае рост реальных зарплат в РФ замедлился до 2,8% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:18

Реальные зарплаты в январе-мае выросли на 2%

Rambler News Serviceвчера в 09:12

Рост реальных зарплат в РФ замедлился в мае, а задолженность увеличилась

Росбалтвчера в 09:31
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Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика

Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным

В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Путешествия

Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией

В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Общество

Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ

Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию.
Обновлено в 05:27
Политика

Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием

Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Здоровье

На ремонт больницы №10 в Рязани выделили пять миллионов рублей

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Недвижимость

Глава Минстроя назвал регионы, где бизнес пострадает от реформы долевого строительства

Глава Минстроя России Владимир Якушев привел в пример Кировскую и Псковскую область как регионы, где строительная отрасль может пострадать после перехода 1 июля на систему с эскроу-счетами.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

В Красноярском крае заместитель директора по учебно-воспитательной работе минусинской школы №16 Нина Пирогова сняла отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.
Обновлено в 05:06
Политика

Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
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