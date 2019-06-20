Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиянКоммерсантъ вчера в 09:56
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении. Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.
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Доходы россиян упали в I квартале на 2,3%, рост зарплат замедлился, долги по зарплате увеличились
Вести.Финансвчера в 09:20
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»
Обновлено в 04:10
Происшествия
Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки
Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Экономика
АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске
В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
При беспорядках в Тбилиси пострадали 69 человек
Обновлено в 01:06
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Представлен телефон Energizer E12 за 12 евро
Сетевые источники сообщают о скором выходе телефона Energizer E12, который будет стоить всего 12 евро.
Обновлено в 02:27
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
В пятницу в Петербург придут ливни и грозы
На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.
Обновлено в 03:22
Экономика
Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО
Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов.
Обновлено в 00:22
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Спорт
Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр
Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии
В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Экстренно госпитализирован Руперт Мердок
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире
Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.
Обновлено в 03:45
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир Коган
Обновлено вчера в 09:15
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46