Экономика
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 годаREGNUMвчера в 08:28
Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%. Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.
REGNUMвчера в 08:28
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При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.Реальное времявчера в 10:36
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Экономика
Московские провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Эксперты подсчитали траты богатых россиян на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Названы претенденты на активы «ВТБ Украина»
Три крупных игрока претендуют на активы и обязательства дочернего банка ВТБ на Украине, лицензия которого была отозвана Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре.
Обновлено в 00:45
Финансы
ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
По словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, ВЭБ предложил Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 10:13
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено вчера в 09:56
Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено 11 декабря в 17:27
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум
В Минэкономразвития предлагают при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Бизнес попросил о переходном периоде при введении маркировки табака
Производители сигарет и ритейлеры просят о переходном периоде при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин вновь начал расти
Как выяснили специалисты холдинга "Ромир" в ходе исследования, в прошлом месяце в России наблюдался рост среднего чека за один поход в магазин.
Обновлено вчера в 21:44