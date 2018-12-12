Экономика
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 годаREGNUM08:28
Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%. Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.
REGNUM08:28
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При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.Реальное время10:36
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Финансы
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Обновлено в 04:08
Экономика
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Финансы
В США вырос индекс потребительских цен. Акции начали дорожать
Американский фондовый рынок в среду может начать торги плюсе из-за перспектив потепления торговых отношений США с Китаем, а также из-за роста цен на нефть и индекса потребительских цен.
Обновлено в 10:02
Энергетика
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«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
В среду, 12 декабря, рубль слабо растет к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:22
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Обновлено в 04:10
Экономика
Работодатели отказались: повышения зарплат в России не будет
Большинство российских работодателей отказались повышать заработную плату своим сотрудникам в следующем году.
Обновлено в 07:56