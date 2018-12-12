с чего всё началось

Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%. Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.

Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года

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