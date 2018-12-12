Экономика
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 годаREGNUMвчера в 08:28
Ранее, напомним, Росстат оценивал рост российской экономики в третьем квартале в 1,3%. Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.
REGNUMвчера в 08:28
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При этом за январь — сентябрь 2018 года ВВП России вырос к январю — сентябрю 2017 года на 1,6%, а объем ВВП в текущих ценах составил 74 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.Реальное времявчера в 10:36
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Экономика
Veon назначил Урсулу Бернс генеральным директором компании
Телекоммуникационный холдинг Veon (управляет «Вымпелкомом») сообщил о назначении генеральным директором компании Урсулы Бернс.
Обновлено в 02:19
Экономика
Аудиторы указали Минстрою на провал инициированной Путиным реформы
Проводимая в 2015–2018 годах реформа системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства, «несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств», не достигла своей цели — перехода на новую модель ценообразования, говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в РБК.
Обновлено в 01:22
Экономика
Московские провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено вчера в 17:56
Энергетика
«Ведомости»: «Роснефть» передумала работать в Иране из-за санкций США
«Роснефть» отказалась от работы в Иране из-за санкций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российской госкомпании.
Обновлено в 01:16
Экономика
За украинским ВТБ выстроилась очередь
На активы и обязательства банка претендуют три крупных игрока Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Эксперты подсчитали траты богатых россиян на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
На Уолл-стрит продолжает царить «умеренный оптимизм»
Рост рынка связан с продолжающимся «умеренным оптимизмом» инвесторов в связи с ожидаемой отменой китайских пошлин на автомобили из США.
Обновлено вчера в 10:39
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено 11 декабря в 17:27
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум
В Минэкономразвития предлагают при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Правительство увеличит уставной капитал РЖД на 55 млрд рублей
«Уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 54,88 млрд рублей для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и реализации других крупных инфраструктурных проектов», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Торгово-промышленная палата увидела риск для ИТ-компаний из-за нового НДС
Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию информационных технологий и цифровой экономики предупредил о сложностях, с которыми могут столкнуться ИТ-компании, исполняющие госконтракты, после повышения ставки НДС с января 2019 года.
Обновлено в 00:05