Экономика

Росстат: потребительские цены выросли за неделю на 0,1%News.ru 08:00

Потребительские цены в РФ с 12 по 18 января выросли на 0,1%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата. При этом с начала месяца потребительские цены выросли на 0,3%, сообщает ведомство, а с начала года показатель вырос на 1,3%.
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Инфляция в России четвертую неделю держится на уровне 0,1%

Коммерсантъ08:54

Опубликованы новые данные о росте цен в России

Взгляд.ру08:41

Инфляция в России с начала февраля составила 0,3%

REGNUM08:28

Инфляция в РФ с 12 по 18 февраля осталась на уровне 0,1%

ПРАЙМ08:03

Росстат: потребительские цены выросли за неделю на 0,1%

News.ru08:00

Недельная инфляция снова составила 0,1% - Росстат

Финмаркет08:00

Инфляция за неделю, с 12 по 18 февраля, составила 0.1%

АК&М08:17
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Политика

Путин пообещал доплатить пенсионерам

Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Политика

«Подхрюкивают американцам»: Путин высказался на тему ДРСМД

По словам президента РФ, Вашингтон сам нарушает условия договора, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет "подхрюкивать".
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

Заслуженный артист России Леонид Сенченко умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета.
Обновлено в 08:04
Политика

Путин поручил разобраться с делами на предпринимателей

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения.
Обновлено в 05:12
Экономика

Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.
Обновлено в 04:17
Политика

Нетаньяху перенес встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию и встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая была намечена на 21 февраля этого года, заявили в офисе премьер-министра, сообщает Jerusalem Post.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение

Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Симферополе загорелся завод пластмасс

Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Политика

Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Происшествия

Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.
Обновлено в 08:58
Происшествия

После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело

Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Mi 9 по цене ниже $450

Китайская компания Xiaomi объявила о скором появлении на международных рынках новейшего флагманского смартфона Mi 9, который будет стоить не более 3 тыс. юаней (менее $450) и по цене станет успешно конкурировать с новейшими моделями других компаний.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing

Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров.
Обновлено в 08:47
Политика

В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам

Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Политика

Путин предложил программу «Земский учитель»

Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»

Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений

Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:40
Футбол

Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 15 февраля в 07:01
Армия и оружие

В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Общество

Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны

Ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны, сообщает Znak.com со ссылкой на родителей учащихся.
Обновлено в 07:36
Экономика

Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%

Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:56
Политика

Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов

"Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор", - отметила сенатор.
Обновлено в 06:46
Политика

Гость послания Путина свалился на пол в зале

Гостиный двор был выбран для оглашения президентского послания в том числе потому, что там можно разместить большое количество приглашенных.
Обновлено в 07:20
Авто

АВТОВАЗ объявил о старте производства битопливной LADA Largus

Сегодня стартовало производство универсала Lada Largus в версии CNG, которую можно заправлять как бензином, так и газом.
Обновлено в 07:22
Главное