Энергетика

Росстат: потребительские цены на бензин в России поднялись на 0,3%Pravda.Ru 10:17

Потребительные цена на бензин в России за май в среднем поднялись на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цены производителей на бензин по итогам минувшего месяца выросли на 17,5%.
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Стал известен реальный рост цен на бензин

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Бензин за пять месяцев подорожал на 7,9%

Коммерсантъ10:25
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