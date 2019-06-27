Энергетика
Росстат: потребительские цены на бензин в России поднялись на 0,3%Pravda.Ru 10:17
Потребительные цена на бензин в России за май в среднем поднялись на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цены производителей на бензин по итогам минувшего месяца выросли на 17,5%.
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