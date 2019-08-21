Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиянКоммерсантъ вчера в 22:31
Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
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с чего всё началось
В крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге жители тратили на алкоголь и табак 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, охватывающее 48 тыс. домохозяйств (ежеквартально), проводится Росстатом на регулярной основе во всех субъектах РФ.ТАССвчера в 19:36
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