Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночествомРБК 02:00
Мужчины чувствуют себя одинокими реже женщин. 30,2% женщин сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких лишь 18,3%. Более подробно с исследованием можно ознакомиться в материале РБК «Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян».
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с чего всё началось
Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.РБК02:00
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Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
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Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
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В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
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После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан жителей города предлагается называть нурсултанами.
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Обновлено в 04:33
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«Спартак» отчитался по травмам. Мы проверили. Что-то не сходится
Сразу три травмы футболистов московского Спартака, которые не были диагностированы в клубе, но вскрылись, когда футболисты прибыли в расположение сборной России, породили волну критики со стороны фанатов красно-белой команды.
Обновлено в 09:00
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В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
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Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
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Софья Самодурова: «Все было сделано на высшем уровне»
Все было сделано на высшем уровне, как я и хотела.
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Технологии
Bitcoin начали продавать в газетных киосках в Австралии
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance запустила платформу Lite Australia, теперь биткоин продается в 1300 газетных киосках в Австралии.
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Общество
В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
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Коболев призвал Украину запастись газом
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».
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Футбол
«МЮ» летом намерен приобрести Гризманна
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести футболиста уже ближайшим летом.
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Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
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Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
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Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
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Спорт
Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
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Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39