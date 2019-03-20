Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночествомРБК 02:00
Мужчины чувствуют себя одинокими реже женщин. 30,2% женщин сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких лишь 18,3%. Более подробно с исследованием можно ознакомиться в материале РБК «Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян».
Читать в источнике
Оценить219
с чего всё началось
Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
В личной жизни Аркадия Арканова было много трагедий
Обновлено в 05:46
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Общество
Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак
Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе
Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Общество
Финляндия названа самой счастливой страной мира
Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия.
Обновлено в 05:01
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Дочь дороже!: Тимати указал Решетовой на ее место
Анастасия Решетова поплатилась за то, что заставляла Тимати сделать выбор между ней и дочкой, бытует мнение в сети.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Обновлено в 05:46
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Наука
РАН предложила ввести гранты для НИИ на подготовку генетиков
Гранты для подготовки генетиков, которых сегодня не хватает, прежде всего, в сельском хозяйстве, предлагается ввести Министерству науки и высшего образования РФ для подведомственных организаций.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Принят законопроект, позволяющий спасателям более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 20 марта, приняла в первом чтении поправки, направленные на совершенствование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Авто
УАЗ «Хантер» начнут продавать в Чили
Обновлено в 05:45
Происшествия
Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге
Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Кино
Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59