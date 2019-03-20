Росстат показал связь между бедностью и одиночествомРБК 02:00

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.

с чего всё началось

Мужчины чувствуют себя одинокими реже женщин. 30,2% женщин сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких лишь 18,3%. Более подробно с исследованием можно ознакомиться в материале РБК «Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян».

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

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