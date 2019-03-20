Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночествомРБК 02:00
Уровень дохода определялся самими респондентами: участники опроса сами называли, к какой группе по доходам они себя относят (низкий, средний, высокий). 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
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с чего всё началось
Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.РБК02:00
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