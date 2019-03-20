Росстат показал связь между бедностью и одиночествомРБК 02:00

Росстат оценил долю испытывающих одиночество россиян. Ведомство выявило, что среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, следует из материалов исследования, полученных РБК.

с чего всё началось

Уровень дохода определялся самими респондентами: участники опроса сами называли, к какой группе по доходам они себя относят (низкий, средний, высокий). 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Хоккей Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.

Экономика Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Шоу-бизнес Елена Ваенга отменила концерты в Сызрани и Самаре из-за болезни Известная певица Елена Ваенга отменила концерты в нескольких городах. Как сообщила артистка в своем Инстаграме, она сильно заболела.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.

Армия и оружие СМИ КНДР раскритиковали военные учения Южной Кореи Военные учения "Тонмэн", проведенные Южной Кореей, в КНДР восприняли как дерзкую провокацию, несмотря на то, что Сеул провел их самостоятельно, в Пхеньяне обвинили Юг в объединении с "внешними силами", предостерегая от возможных последствий, которые рискуют усугубить процесс урегулирования межкорейского диалога.

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Экономика Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Авто В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".

Технологии СМИ узнали о кибератаке на компанию Norsk Hydro Неизвестные хакеры совершили кибератаку на серверы норвежской компании Norsk Hydro.

Финансы Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Экономика Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.

Политика Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit «Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.

Интернет Instagram запустил покупки внутри приложения После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.

Политика Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

Экономика Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.

Политика Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина зажигательно станцевала в свой день рождения Певица призналась, что последние три дня рождения она проводит именно здесь - на сцене.