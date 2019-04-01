Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2018 году на 2,3%

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Росстат назвал рост ВВП России за 2018 год

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Росстат «ускорил» рост ВВП России в IV квартале

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Банки.ру12:01

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

Интерфакс10:53

Росстат подтвердил данные о рекордном росте ВВП России в 2018 году

REGNUM11:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

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Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева

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Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в Германии россиян

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По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
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В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
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Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
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РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
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Сульшер исключил переход Погба в другой клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что полузащитник Поль Погба не покинет английский клуб в наступающее летнее трансферное окно, несмотря на восторженные заявления француза о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
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Роланд Гиголаев: «Анжи» медленно, но верно идет к самоликвидации

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В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

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