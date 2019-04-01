Экономика
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53
ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
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Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
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При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
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Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
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МИД России прокомментировал выборы на Украине
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Медведев встретится с думскими фракциями перед отчетом в Госдуме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев до выступления в Госдуме с отчетом правительства о работе за 2018 год, которое намечено на 17 апреля, проведет встречи с представителями всех думских фракций.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Проректор Рязанского государственного университета задержана
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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила изменить имя сыну
Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.
Обновлено в 06:00
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
Обновлено в 09:04
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
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«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
Обновлено в 10:45
Интернет
Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
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Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
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Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
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Сульшер исключил переход Погба в другой клуб
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что полузащитник Поль Погба не покинет английский клуб в наступающее летнее трансферное окно, несмотря на восторженные заявления француза о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
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Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
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Роланд Гиголаев: «Анжи» медленно, но верно идет к самоликвидации
Все, что творится в нашем клубе, говорит о том, что медленно, но верно Анжи идет к самоликвидации.
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В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
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НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
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Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка
Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".
Обновлено в 12:09
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
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