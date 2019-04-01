Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

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