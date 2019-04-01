Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новые данные Росстата о динамике экономики в 2018 году превзошли сами себя

Коммерсантъ17:59

Росстат оценил рост ВВП РФ в IV квартале 2018 года в 2,7%

ТАСС12:46

Росстат назвал рост ВВП России за 2018 год

Взгляд.ру11:32

Росстат «ускорил» рост ВВП России в IV квартале

Росбалт11:28

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

Интерфакс10:53

Росстат подтвердил рост экономики РФ в 2,3% по итогам 2018 года

News.ru10:45

Росстат подтвердил данные о рекордном росте ВВП России в 2018 году

REGNUM11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Здоровье

В прошлом году жилье в Долинском районе получил только один врач

Заместитель главного врача Долинской центральной районной больницы Елена Холоще рассказала о деятельности учреждений здравоохранения района в 2018 году.
Обновлено в 17:51
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Футбол

Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем

Смотрим все, но есть несколько позиций, которые для нас являются приоритетными.
Обновлено в 18:12
Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Общество

Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска

Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Футбол

Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Происшествия

В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Обновлено в 15:46
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 04:17
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске

Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.
Обновлено в 10:07
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное