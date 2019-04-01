Экономика
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53
ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
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Здоровье
В прошлом году жилье в Долинском районе получил только один врач
Заместитель главного врача Долинской центральной районной больницы Елена Холоще рассказала о деятельности учреждений здравоохранения района в 2018 году.
Обновлено в 17:51
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин ужесточил наказание для воров в законе
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Футбол
Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем
Смотрим все, но есть несколько позиций, которые для нас являются приоритетными.
Обновлено в 18:12
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Общество
Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска
Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Хоккей
СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 04:17
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске
Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.
Обновлено в 10:07
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09