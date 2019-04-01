Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

Интерфакс10:53

Росстат назвал рост ВВП России за 2018 год

Взгляд.ру11:32

Росстат «ускорил» рост ВВП России в IV квартале

Росбалт11:28

Росстат оценил рост ВВП РФ в IV квартале 2018 года в 2,7%

ТАСС12:46

Росстат подтвердил рост экономики РФ в 2,3% по итогам 2018 года

News.ru10:45

Росстат подтвердил данные о рекордном росте ВВП России в 2018 году

REGNUM11:31

Ипотека в России – пожизненная мышеловка

Царьградвчера в 02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Игры

Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»

Обновлено в 13:15
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Политика

Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Обновлено в 12:32
Экономика

РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению

Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика

Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года

Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Финансы

Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля

Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 08:51
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»

"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено в 11:00
Хоккей

Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:29
Экономика

Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ

Жители Москвы рассказали о том, как обычно у них проходит этот день и о том, какими не должны быть розыгрыши.
Обновлено в 13:24
Единоборства

Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру

Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы.
Обновлено в 07:50
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Авто

УАЗ решил создать «Русский Прадо»

На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное