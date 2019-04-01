Экономика
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%Интерфакс 10:53
ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
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Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Игры
Завтра в королевской битве Call of Duty: Black Ops 4 появится 2 карта — тюрьма «Алькатрас»
Обновлено в 13:15
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Обновлено в 12:32
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика
Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года
Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Финансы
Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля
Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»
"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:29
Экономика
Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ
Жители Москвы рассказали о том, как обычно у них проходит этот день и о том, какими не должны быть розыгрыши.
Обновлено в 13:24
Единоборства
Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру
Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы.
Обновлено в 07:50
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Авто
УАЗ решил создать «Русский Прадо»
На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 12:42