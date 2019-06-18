Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I кварталеRambler News Service вчера в 09:10

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 0,5%, следует из сообщения ведомства.

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Хоккей Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса» Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Гаджеты Huawei обсуждает поставку в Россию смартфонов с «экзотическим» 5G Компания Huawei может поставлять в Россию 5G-смартфоны с нестандартным частотным диапазоном 4,8-4,99 ГГц.

Гаджеты Представлен первый в мире проектор по подписке ДиаКубик ДиаКубик представляет собой это первый продукт от Cinemood для массового рынка. Благодаря подписной схеме, он стал доступнее.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Футбол ФК «Сочи» интригует болельщиков предстоящими трансферами Свой первый матч в статусе новичка премьер-лиги «Сочи» проведет 21 июля на стадионе «Фишт» против «Зенита».

Политика Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.