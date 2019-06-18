Экономика
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I кварталеRambler News Service вчера в 09:10
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 0,5%, следует из сообщения ведомства.
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Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»
Обновлено в 02:37
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Huawei обсуждает поставку в Россию смартфонов с «экзотическим» 5G
Компания Huawei может поставлять в Россию 5G-смартфоны с нестандартным частотным диапазоном 4,8-4,99 ГГц.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Представлен первый в мире проектор по подписке ДиаКубик
ДиаКубик представляет собой это первый продукт от Cinemood для массового рынка. Благодаря подписной схеме, он стал доступнее.
Обновлено в 04:10
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
ФК «Сочи» интригует болельщиков предстоящими трансферами
Свой первый матч в статусе новичка премьер-лиги «Сочи» проведет 21 июля на стадионе «Фишт» против «Зенита».
Обновлено в 04:31
Политика
Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку
Как сообщает The Sun, ДТП произошло в тот момент, когда Уильям с супругой Кейт Миддлтон направлялся на церемонию Ордена Подвязки в Виндзорский замок.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Обновлено в 00:38