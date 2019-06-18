Экономика

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45

Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Взгляд.ру10:40

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале

Rambler News Service09:10

Российский ВВП вырос

Lenta.ru10:55

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5%

ПРАЙМ09:41

Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

News.ru09:38

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:27

Росстат не стал менять оценку роста ВВП России в I квартале

Росбалт11:06
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В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
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Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
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Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
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Армия и оружие

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В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
Обновлено в 17:02
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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено в 19:39
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Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

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Обновлено в 10:02
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Общество

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Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
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Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море.
Обновлено в 18:50
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
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Футбол

Футболист сборной России Комличенко стал отцом

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
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«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Шейи Оджо продолжит карьеру в Шотландии. 21-летний футболист буден отдан в аренду «Рейнджерсу».
Обновлено в 17:51
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Украинские военные погибли в результате пожара в блиндаже в Донбассе

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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

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В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
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Компания Google начала принимать предзаказы на фирменный геймпад для потокового сервиса Stadia, хотя сам проект стартует только в ноябре.
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Le Point (Франция): в 2030 году Путин все еще будет в Кремле? (Le Point)

Среди рассматриваемых гипотез значится сохранение у власти бывшего офицера КГБ, чей нынешний срок в Кремле длится до 2024 года.
Обновлено в 19:15
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