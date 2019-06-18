Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь вчера в 10:45

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Экономика и жизнь

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Происшествия Неизвестные совершили попытку поджога ратуши, суда и вокзала в Граце Целью нападавших стали здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала.

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