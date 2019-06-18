Экономика

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45

Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

News.ru09:38

Росстат не стал менять оценку роста ВВП России в I квартале

Росбалт11:06

Российский ВВП вырос

Lenta.ru10:55

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5%

ПРАЙМ09:41

Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Взгляд.ру10:40

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:27

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале

Rambler News Service09:10
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:34, Вашингтон
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Обновлено в 12:03
Политика

Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме.
Обновлено в 14:46
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Космос

Канада: спутники присмотрят за посевами

Спутники, как сообщается, способны собирать данные со всей Канады за два или три дня, обеспечивая почти в режиме реального времени снимки роста и развития культур и влажности почвы, объясняет д-р Эндрю Дэвидсон, менеджер по наблюдению Земли для сельского хозяйства Канады.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Авто

Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Политика

Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 «в скором времени»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «в скором времени» получит российские ЗРК С-400.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

Обновлено в 15:25
Гаджеты

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Общество

В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров

По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Здоровье

Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка

Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
Обновлено в 07:57
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
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