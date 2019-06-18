Экономика
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45
Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:34, Вашингтон
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Названы самые дорогие землевладения в России
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В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
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Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
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Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
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Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Политика
Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 «в скором времени»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «в скором времени» получит российские ЗРК С-400.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Общество
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
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Обновлено в 10:29
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Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
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Обновлено в 13:04
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
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Обновлено в 13:35
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Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка
Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
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ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
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Обновлено в 04:16