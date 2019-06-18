Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45

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Экономика и жизнь

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Общество На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.

Политика В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.

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Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Политика В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

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Общество Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотиков Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических средств и психотропных веществ, и убрать из этого списка пищевой мак.

Здоровье Медики рассказали, чем опасны кондиционеры В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Общество Путин подписал закон о регистрации излишков земли Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.