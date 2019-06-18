Экономика

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45

Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

News.ru09:38

Росстат не стал менять оценку роста ВВП России в I квартале

Росбалт11:06

Российский ВВП вырос

Lenta.ru10:55

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5%

ПРАЙМ09:41

Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Взгляд.ру10:40

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:27

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале

Rambler News Service09:10
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

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В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»

В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
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Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
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В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
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В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
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Санта Димопулос ждет второго ребенка

Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
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В Улан-Удэ хотят построить воздушное метро

В Улан-Удэ хотят построить воздушное метро.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
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Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Гаджеты

HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа

Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.
Обновлено в 14:49
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник посетил Одессу и провёл встречу со сторонниками у памятника Дюку Ришелье, где рекламировал свою партию и угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову "антикоррупционным спецназом", сообщает местное интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 17:58
Политика

Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Авто

Европейский авторынок в мае прекратил падение

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.
Обновлено в 04:58
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На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:27
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Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических средств и психотропных веществ, и убрать из этого списка пищевой мак.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено в 16:22
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Forbes оценил самые дорогие землевладения в России

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Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Общество

Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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