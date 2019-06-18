Экономика
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь вчера в 10:45
Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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