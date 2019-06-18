Экономика
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45
Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
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Обновлено в 11:25
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Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера
Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
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Три военных самолета провели разведку у российских границ
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Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
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Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
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Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
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Политика
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
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Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Экономика
Глава Адыгеи обсудил нацпроекты с Виталием Мутко
На встрече говорили о развитии регионов до 2025 года и суммах трансфертов из федерального бюджета на национальные проекты Мурат Кумпилов обсудил реализацию нацпроектов в Адыгее с зампредседателем Правительства РФ Виталием Мутко, сообщили в пресс-службе главы республики.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 12:51
Спорт
Фигурист Климов вошел в технический комитет ISU
Обновлено в 13:50
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
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Обновлено в 14:08
Футбол
«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с Джорджевичем
Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте
Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
Обновлено в 01:36
Экономика
Запасы отечественного риса могут закончиться к началу августа
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», - говорится в пресс-релизе организации.
Обновлено в 14:31
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
Зеленский галантно наблюдал, упадет Меркель в обморок или нет
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Обновлено в 12:45
Происшествия
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57