Экономика

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I кварталеЭкономика и жизнь 10:45

Дефлятор ВВП в январе - марте 2019 г. по отношению к ценам I квартала 2018 г. составил 108,5%. В IV квартале 2018 г. ВВП прибавил 2,7%, в III и во II квартале – 2,2%, в I – 1,9%.
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Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Взгляд.ру10:40

ВВП РФ подрос на полпроцента. Дорожают нефть, гостиницы и общепит

Фонтанка.Ру12:11

Российский ВВП вырос

Lenta.ru10:55

Росстат не стал менять оценку роста ВВП России в I квартале

Росбалт11:06

Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

News.ru09:38

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:27

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале

Rambler News Service09:10
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Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Кино

Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера

Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
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Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
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Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
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Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель

Обновлено в 11:28
Футбол

Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа

Обновлено в 14:59
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Три военных самолета провели разведку у российских границ

У российских границ заметили три иностранных самолета, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
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Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Правительство объяснило рост цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Политика

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
Обновлено в 14:03
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Экономика

Глава Адыгеи обсудил нацпроекты с Виталием Мутко

На встрече говорили о развитии регионов до 2025 года и суммах трансфертов из федерального бюджета на национальные проекты Мурат Кумпилов обсудил реализацию нацпроектов в Адыгее с зампредседателем Правительства РФ Виталием Мутко, сообщили в пресс-службе главы республики.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 12:51
Спорт

Фигурист Климов вошел в технический комитет ISU

Обновлено в 13:50
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Футбол

«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с Джорджевичем

Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте

Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
Обновлено в 01:36
Экономика

Запасы отечественного риса могут закончиться к началу августа

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», - говорится в пресс-релизе организации.
Обновлено в 14:31
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика

Зеленский галантно наблюдал, упадет Меркель в обморок или нет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне могла упасть в обморок во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
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