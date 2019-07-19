Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублейCBS Media 01:21
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны. Преимущественно в это число входят работники культуры и искусства, спортсмены, а также специалисты в сфере производства нефтепродуктов.
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с чего всё началось
Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБКвчера в 01:00
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Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц
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