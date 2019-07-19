Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллионаРИА Новости 03:10
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.
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Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК01:00
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