Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13
В ведомстве отметили, что за два года этот показатель вырос на 38%. Так, по информации Росстата, более 1 млн рублей в России зарабатывают не менее 11 тыс. человек. Однако это самая малочисленная категория работников — всего 0,1% от общего количество трудящихся в стране, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить548
с чего всё началось
Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Общество
В Московском зоопарке появился птенец розового пеликана
Птенец краснокнижного розового пеликана появился на свет в столичном зоопарке.
Обновлено в 01:08
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от паводка.
Обновлено в 05:36
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено в 02:21
Авто
Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport
В Сеть попали первые снимки обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, на которых автомобиль предстал без камуфляжа сразу после сборки в Тайланде.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Мэрия Саратова назвала дату демонтажа проспекта Кирова
Бетон будет армированы, толщина плитки будет соответствовать всем требованиям нагрузок.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Путин назвал условие для разрешения конфликта на Донбассе
Президент России Владимир Путин считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходим прямой контакт Киева с властями самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, пишет RT.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Политика
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Житель Карелии получил трехлетний административный надзор за сравнение Путина с Гитлером
Позже Ватанен рассказал журналистам, что речь шла о картинке, на которой период правления президента Путина сравнивался с режимом Адольфа Гитлера в нацистской Германии.
Обновлено в 05:36
Футбол
ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонии
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Авто
Фирма Hyundai создала новую систему смены передач у гибрида
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья
По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».
Обновлено в 03:39