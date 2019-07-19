Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
РБК01:00

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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Известия07:37

Миллион рублей в месяц. Кому в России платят больше всего?

Телеканал 360°07:33

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

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Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц

Эхо Москвы07:32

Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Lenta.ru02:16

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

URA.Ru01:40

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

РБК01:00
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Происшествия

Дымовую шашку на акции на Трубной площади бросил глава благотворительного фонда «Антошка»

Провокатором, кинувшим дымовую шашку на акции за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов на Трубной площади, оказался уроженец Оренбурга Антон Бузаев, который руководит благотворительным фондом «Антошка».
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
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Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

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Обновлено в 01:36
Политика

В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»

Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
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Интернет

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Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Москве осудили четверых мужчин, «лечивших» наркоманов изоляцией

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FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
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Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Сан-Диего открылся фестиваль Comic-Con

В американском городе Сан-Диего стартовал фестиваль Comic-Con. По сути, это выставка комиксов и всего, что с ними связано.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

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Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

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Происшествия

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На российской границе задержали гражданина Абхазии, который пытался ввезти в страну авторучки, стреляющие боевыми патронами, сообщили в пятницу в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:45
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика

Украинских националистов возмутил визит Даны Борисовой в Киев

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Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
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Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
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Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде

Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.
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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Повышенная температура воздуха, которая наблюдалась в первом месяце лета, привела к тому, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире.
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
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Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
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