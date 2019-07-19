Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК01:00
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено вчера в 04:29
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено 17 июля в 12:34
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Флагманский грузовик линейки К5 от «КАМАЗ» рассекречен до премьеры
Ранее ГЛАС рассказал: обновленная версия Hyundai Solaris получила новый мотор.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Здоровье
На этой неделе в Рязани родились три пары двойняшек
Обновлено в 08:44
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Кино
Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом
Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for "Top Gun: Maverick" https: / / t.co / bxzJafsG7f — The New York Times (@ nytimes) 18 июля 2019 г. Картина стала продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году.
Обновлено в 10:46
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские
По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Хоккей
Призер Олимпийских игр покончил с собой
Бывший нападающий "Детроид Ред Вингс", обладателей серебряных медалей в составе сборной Канады на Олимпийских играх 1994 года, 48-летний хоккеист Грег Джонсон покончил с собой, сообщает Detroit Free Press.
Обновлено в 09:55
Технологии
Зампред Газпромбанка предупредил об угрозе квантовых компьютеров для безопасности
Квантовые компьютеры могут представлять угрозу для кибербезопасности, так как могут скомпрометировать существущие системы криптографии, заявил зампред Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в ходе выступления на конференции International Conference of Quantum Technologies (ICQT) – 2019.
Обновлено в 09:17
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Авто
Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:48
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38