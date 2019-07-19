Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

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