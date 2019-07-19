Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб.
РБК01:00

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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Известия07:37

Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

Вести.Ruвчера в 23:15

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

РИА Новости03:10

Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Lenta.ru02:16

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

URA.Ru01:40

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

РБК01:00

Более 11 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей в месяц

Эхо Москвы07:32
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Оскароносносный режиссер Оливер Стоун предложил своему давнему знакомому - Владимиру Путину - стать крестным отцом его дочери.
Обновлено в 15:32
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
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Инну Чурикову перевели из реанимации

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Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Политика

Иран захватил британский танкер

Иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив.
Обновлено в 14:42
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

После драки в Чемодановке открыли пункт полиции

Обновлено в 15:17
Общество

Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку

ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия

СКР назвал предварительную причину задымления самолета в Шереметьево

Обновлено в 05:06
Политика

США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы

Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
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Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Футбол

Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ

Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры

Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Кино

В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»

В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
Музыка

В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века

В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Суд арестовал задержанных во время акции против рубки леса в Ликино-Дулево

Что еще известно: Басацкая говорит, что никто из четырех арестованных не защищал лес.
Обновлено в 15:44
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25
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