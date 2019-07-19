Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб.

с чего всё началось

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.

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