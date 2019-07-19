Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить849
с чего всё началось
Число работников-миллионеров за два года выросло на 38%, в 2017 году Росстат сообщил о 6988 тех, кто зарабатывает в месяц свыше 1 млн руб. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн руб. равна 2,4 млн руб.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Оскароносносный режиссер Оливер Стоун предложил своему давнему знакомому - Владимиру Путину - стать крестным отцом его дочери.
Обновлено в 15:32
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Иран захватил британский танкер
Иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив.
Обновлено в 14:42
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
После драки в Чемодановке открыли пункт полиции
Обновлено в 15:17
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы
Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:57
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
Певица Вика Цыганова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры
Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Кино
В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»
В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд арестовал задержанных во время акции против рубки леса в Ликино-Дулево
Что еще известно: Басацкая говорит, что никто из четырех арестованных не защищал лес.
Обновлено в 15:44
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25