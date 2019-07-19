Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

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Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей

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Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
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Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
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Экс-глава полиции Чехии, а в настоящее время президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны сравнил действия украинских властей с политикой нацистов.
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Путин поручил отменить все штрафы с размещенных с нарушениями камер

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Китайская космическая лаборатория упала на Землю

В пятницу свою миссию закончила китайская лаборатория «Тяньгун-2».
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Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

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Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
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