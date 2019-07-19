Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК01:00
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Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
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Игры
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Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
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Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
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Происшествия
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Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
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Политика
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Обновлено в 08:37
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
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Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Петербургские дома защитят от "туризма по крышам" с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
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Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Спорт
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Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 08:13
Культура
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Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 08:00
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с действиями нацистов
Экс-глава полиции Чехии, а в настоящее время президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны сравнил действия украинских властей с политикой нацистов.
Обновлено в 09:21
Политика
Киев ввел спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ России
Как уточнил представитель главы украинского государства в кабинете министров, с 1-го августа спецпошлина на дизельное топливо достигнет отметки в 3,75%, а с 1-го октября – 4%.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Путин поручил отменить все штрафы с размещенных с нарушениями камер
В России планируется отменить штрафы за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами, установленными с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:21
Космос
Китайская космическая лаборатория упала на Землю
В пятницу свою миссию закончила китайская лаборатория «Тяньгун-2».
Обновлено в 06:54
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:24
Технологии
«Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора»
Разработчики компаний «Актив» и «Открытая мобильная платформа» подготовили демонстрационные приложения для подписания документов в операционной системе «Аврора» на устройствах «Рутокен».
Обновлено в 09:12
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56