Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
РБК01:00

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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

РИА Новости03:10

Миллион рублей в месяц. Кому в России платят больше всего?

Телеканал 360°07:33

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Эхо Москвы07:32

Экономист объяснил рост числа россиян с зарплатой выше миллиона

URA.Ru05:44

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Известия07:37

Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Lenta.ru02:16

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

РБК01:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

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Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе

Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
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Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

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Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
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Путин поручил обеспечить малоимущих жильем

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
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Происшествия

В метро Москвы расцепились вагоны поезда

Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Инну Чурикову перевели в реанимацию

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

KIA и Hyundai наращивают долю на российском рынке

Корейские марки KIA и Hyundai по итогам 6 месяцев 2019 года вошли в тройку лидеров российского рынка.
Обновлено в 01:32
Общество

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Возведение плавательного центра в Лужниках началось в 2016 году по проекту московского бюро UNK project.
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Музыка

Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале

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Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров

РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
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Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки

Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
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Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран

Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
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Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Космос

Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Интернет

Приложение FaceApp заработало миллион долларов

Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Происшествия

На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
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Спорт

Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

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Армия и оружие

Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео

Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
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Шоу-бизнес

Валерия продемонстрировала снимок фигуры в бикини без фотошопа

Валерия продемонстрировала в Instagram снимок фигуры в бикини без фотошопа и фильтров.
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Валентина Матвиенко оценила планы развития Астраханской области

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