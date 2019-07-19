Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей.

Политика Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.

Общество США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но против "непрозрачных" инфраструктурных проектов, заявила высокопоставленный представитель администрации США, комментируя в ходе телефонного брифинга по просьбе РИА Новости возможное строительство при участии России газопровода Иран-Пакистан-Индия.

Здоровье Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.

Футбол Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Наука Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.

Игры Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Кино Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака» Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".

Шоу-бизнес Борис Моисеев заявил, что не вернется на сцену Кажется, Моисееву, понравилась жизнь без сцены и к прошлому он уже не хочет возвращаться.

Политика Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов пойти на обмен главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.

Кино Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки» Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.

Кино Путин поздравил с юбилеем Александра Ширвиндта Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту по случаю его 85-летия.

Общество Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.

Авто Обновленный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор Самая большая версия седана получит усовершенствованный 6,2-литровый двигатель, мощность которого 640 лошадиных сил.

Общество Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.