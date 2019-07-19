Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата. За два года этот показатель вырос на 38%.

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Культура Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера «Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.

Происшествия В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Политика Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства.

Политика Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.

Происшествия Адвокат рассказал о первом допросе Абызова за четыре месяца ареста По словам защитника, Абызов сам ходатайствовал о проведении допроса — первого за четыре месяца его ареста.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Армия и оружие Вашингтон планирует переговоры по Сирии с турецкими представителями Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщали, что в планах Анкары и Вашингтона обсудить создание зоны безопасности в Сирии.

Футбол Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля "Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Наука Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Политика Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины.

Происшествия Хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда Хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.