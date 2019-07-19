Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублейКоммерсантъ 01:52
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата. За два года этот показатель вырос на 38%.
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Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).РБК01:00
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