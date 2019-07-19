Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублейREGNUM 03:13

В ведомстве отметили, что за два года этот показатель вырос на 38%. Так, по информации Росстата, более 1 млн рублей в России зарабатывают не менее 11 тыс. человек. Однако это самая малочисленная категория работников — всего 0,1% от общего количество трудящихся в стране, сообщает РБК.
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Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).
РБК01:00

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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

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Коммерсантъ01:52

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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

РИА Новости03:10

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РБК01:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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