Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года (предыдущее исследование появилось в 2017 году).

с чего всё началось

В России увеличилось число граждан, зарабатывающих в месяц больше 1 млн рублей. Как показали результаты исследования Росстата, такую зарплату получают 11 287 человек — это менее 0,1% общей численности работников. За последний год работников с миллионными зарплатами стало на 38% больше.

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