Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одеждуКоммерсантъ 03:38
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Россияне берут больше кредитов для поддержания уровня жизни. В исследовании участвовало 48 тыс. домохозяйств.
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с чего всё началось
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.РБКвчера в 23:00
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