Общество
Росстат: почти половина многодетных семей живут в бедностиКавказ Пост 08:44
По данным Росстата, на все, кроме приобретения квартиры, дачи и автомобиля, денег хватает 16,6% семей. Могут свободно купить еду, но испытывают трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ 27,7%. 2% больших семей не имеют средств даже на питание.
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с чего всё началось
"Данные исследований Росстата, в которых респонденты оценивают свое финансовое положение, а также возможность приобретения тех или иных товарных позиций и услуг, во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса", - прокомментировал РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.РИА Новостивчера в 20:30
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