Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населенияРБК 12:46
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК. Ежемесячную публикацию данных «предлагается приостановить».
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Футбол
Касильяс: «Реал» сработал потрясающе, купив Милитао у «Порту»
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Футбол
Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории
Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Россия поставит Египту истребители Су-35
ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
Обновлено в 10:49
Политика
Инициатива о сезонном переводе времени не нашла поддержки в Госдуме
Предложение депутата Госдумы Андрея Барышева о возвращении перевода стрелок на летнее и зимнее время не нашло поддержки даже среди однопартийцев из «Единой России».
Обновлено в 09:38
Авто
Peugeot намекнул на слияние с Fiat Chrysler. Акции взлетели
Акции Fiat Chrysler подскочили на 5,2% в то время, как акции Peugeot выросил на 2,7%, что помогло вырасти и европейскому автомобильному индексу на 2,5%. Об этом сообщает Reuters.
Обновлено в 08:25
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Общество
Свинку Пеппу обвинили в сексизме
Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Происшествия
Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой
Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию.
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».
Обновлено в 12:39
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Авто
Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
Обновлено в 10:45
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Кино
К решению об уходе Назарбаева подтолкнула смерть Хуциева – Симоньян
Напомним, сегодня советский режиссер Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни в одной из клиник Москвы.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка
Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05