Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчетеПолит.ру 10:22
После пересчета по новой методике уровень доходов населения оказался больше, чем при старой методике 330 млрд рублей в 2016 году, на 710 млрд рублей в 2017 году, на 707 млрд в 2018 году. Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
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