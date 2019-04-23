Экономика

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 годаLenta.ru 10:27

По старой методологии рост денежных доходов составил бы 57,456 триллиона рублей, что только на 27,7 процента больше уровня 2013 года. В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета показателя не раз критиковали за неточность данных.
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Новая методология Росстата увеличила доходы граждан и лишила их сбережений

Коммерсантъ18:03

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

Lenta.ru10:27

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

РИА Новости11:10

Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности

РБК17:00

Реальные доходы населения России за 2018 год снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом

ТАСС09:38

Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике. С 2013 года они упали на 8,3%, а не на 10,9%

Дождь10:31

Реальные доходы россиян рухнули в первом квартале, объявил Росстат

ИА Хакасия19 апреля в 17:11
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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Армия и оружие

Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
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Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

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Авто

Новый Mercedes GLE не доедет до России раньше осени

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Обновлено в 17:01
Армия и оружие

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Происшествия

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Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
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В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 10:09
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Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»

Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника.
Обновлено в 17:44
Политика

Прокуратура взяла объяснения с чувашской пенсионерки, на которую жаловался глава региона из-за ее обращения к Путину

В Чувашии 78-летнюю активистку Тамару Манаеву вызвали в прокуратуру из-за ее видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила сама пенсионерка «МБХ медиа».
Обновлено в 10:21
Происшествия

Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.
Обновлено в 17:27
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Общество

Навальный обманул американцев и россиян, устроив дочь в Стэнфорд

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Авто

Toyota создаст новый компактный кроссовер

Со слов Холлиса, в модельном ряду Toyota «есть место под RAV4», возле кроссовера C-HR.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине

Житель Саратова склонил двух молодых девушек к групповому сексу в автомобиле, заснял процесс на видео, а потом шантажировал, вынуждая на очередной половой акт, сообщает 23 апреля пресс-служба СКР региона.
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Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн: «У Пугачевой тоже диабет и, говорят, она плоха»

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Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
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