Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 годаLenta.ru 10:27

По старой методологии рост денежных доходов составил бы 57,456 триллиона рублей, что только на 27,7 процента больше уровня 2013 года. В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета показателя не раз критиковали за неточность данных.

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

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