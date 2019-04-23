Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 годаLenta.ru 10:27
По старой методологии рост денежных доходов составил бы 57,456 триллиона рублей, что только на 27,7 процента больше уровня 2013 года. В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета показателя не раз критиковали за неточность данных.
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